OL : Les supporters de l'OM menacent Lyon

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais recevra l'Olympique de Marseille dans le match au sommet de la 32e journée de Ligue 1. Plusieurs centaines de fans de l'OM sont attendus au Groupama Stadium, mais le déplacement pourrait être agité.

Les autorités ont décidé de lever (un peu) les interdictions de déplacement de supporters pour ce choc pourtant musclé entre l’OL et l’OM (et inversement). Et 400 fans phocéens sont attendus dimanche au Groupama Stadium afin de s’installer dans le parcage réservé aux supporters visiteurs. S’il y a quelques années, à l’occasion de la finale Atlético Madrid-OM, les supporters marseillais avaient lancé un chant « Jean-Michel Aulas, oh grosse pét…, on va tout casser chez toi ! », lequel s’était concrétisé par des dégâts dans le stade lyonnais, et une bonne gifle pour le club phocéen sur la pelouse, tout est pardonné. Pour la rencontre de dimanche prochain, ce sont donc 400 supporters qui arriveront en bus au dernier moment dans la capitale des Gaules. Tout cela sous haute protection des services de sécurité, la crainte d’affrontements était grande. Mais à en croire Radio Scoop, les risques ont encore augmenté d’un cran.

L'OM veut plus que ses 400 places à Lyon

Ce lundi, à moins d’une semaine du choc OL-OM, le média rhodanien affirme que du côté des associations de supporters de Marseille on a bien l’intention de ne pas se contenter de ces 400 places dans le Groupama Stadium. « Les supporters de l'OM qui arriveront de Marseille, dans le cadre d'un déplacement autorisé, prévoiraient d'être plus nombreux que prévu. Avec un bémol : ils menacent de ne pas investir le parcage visiteur, en signe de "solidarité", si l'un des leurs se voyait refuser l'accès au stade », explique Radio Scoop. Si cette menace se concrétise, les autorités lyonnaises pourraient avoir quelques sueurs froides, d'autant plus que l'antagonisme entre supporters des deux clubs est toujours assez fort. Il serait toutefois dommage que des incidents éclatent alors qu'un (petit) effort est fait pour que les fans puissent se déplacer.