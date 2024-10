Salut nazi au Groupama Stadium, l'OL épluche les vidéos

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les problèmes de racisme dans les stades sont pris très au sérieux, notamment à l'OL où on a dévoilé comment la machine se mettait en route à chaque signalement.

L’Olympique Lyonnais essaye de prendre le problème du racisme dans les stades à bras le corps, et encore plus quand il s’agit de ses propres supporters, dont une frange est pointée du doigt à ce niveau. Laurent Prud’homme a ainsi confirmé qu’une enquête avait été menée après une dénonciation par e-mail d’un supporter qui avait été choqué parce qu’il avait vu lors du match entre l’OL et Strasbourg à la fin du mois d'août dernier. L’enquête a été menée sur la durée pour confondre le suspect, impliqué dans une dispute puis surtout dans des saluts nazis qui n’avaient rien d’un mauvais geste ou d’une mauvaise interprétation éventuelle.

Le président du club rhodanien a expliqué via Olympique et Lyonnais qu’il avait immédiatement pris cette dénonciation très au sérieux. « On reçoit, le lendemain du match, un mail sur une boite mail un peu anodine qui est ouverte pour la communication financière. Un de mes collaborateurs me prévient qu’on a reçu une alerte d’une personne qui dit avoir subi une agression d’insultes racistes avec des signes nazis. Je lui ai répondu qu’on allait prendre ça très au sérieux et on est donc allé voir les images pendant des jours. On a trouvé une personne qui se chauffait avec une autre, car on n’avait pas le son, mais on la voyait en train de faire un geste nazi. Il n’y avait pas de ola dans le stade, donc il levait clairement le bras », a souligné Laurent Prud’homme, qui a pu rapporter ce comportement auprès du procureur, qui a prononcé une interdiction de stade contre la personne concernée, même si cela peut paraitre bien léger.