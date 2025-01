Sage commence à coûter cher à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après une belle série en Ligue 1 et en coupe d'Europe, l'OL marque le pas depuis plusieurs matchs comme en témoigne sa défaite à Brest. Un match perdu et surtout raté sur le plan du jeu. Pierre Sage est pointé du doigt par Walid Acherchour.

Après l'alerte, la punition pour l'Olympique Lyonnais. Bousculés par Montpellier mais vainqueurs il y a une semaine, les Lyonnais n'ont pas eu cette chance à Brest. Ils se sont inclinés 2-1 au terme d'un match difficile collectivement. Déchaînés, les Bretons ont souvent mis en danger une défense rhodanienne pas très sereine. Les attaquants de l'OL, Lacazette en tête, sont eux passés à travers. Cette cinquième défaite de la saison coûte cher pour Lyon, désormais 6e de Ligue 1 alors qu'il pouvait monter sur le podium en cas de succès.

Tactique, onze de départ : Sage hors-sujet

Caleta-Car, Tessmann, Lacazette, Veretout. Les fautifs sont peu à peu désignés par les supporters lyonnais. Cependant, Pierre Sage apparaît aussi dans les discussions. En difficulté sur le plan tactique, l'entraîneur des Gones n'est pas étranger aux difficultés actuelles de l'OL selon Walid Acherchour. Dans l'After Foot, le consultant de DAZN et RMC a remis en cause le coaching de l'entraîneur rhodanien. La gestion de Georges Mikautadze notamment symbolise à elle seule les limites de Pierre Sage.

🗣️ @walidacherchour : "Je ne retrouve pas cet OL que l'on a vu fin 2024. Je commence à être inquiet. Et la lecture de match de Pierre Sage n'est pas bonne. Il ne peut pas faire rentrer Mikautadze si tard." pic.twitter.com/mKiTlXYbe5 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 11, 2025

« J’ai été déçu par leur match, même par le système de jeu de Pierre Sage où j’ai pas trop compris ce qu’il a voulu mettre en place avec Tessmann un peu plus reculé et avec un double pivot Veretout-Tolisso. […] J’ai pas l’impression qu’il ait mis ses joueurs dans les meilleures conditions. […] Sur sa lecture de match, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais Mikautadze qui entre à la 75e minute… C’est pas possible. Quand tu es mené 2-1 à la mi-temps, la force et la crainte que peut générer Mikautadze dans la surface adverse, et même le mouvement, sa finition... Tu ne peux pas t’en passer comme ça ! Moi déjà je milite pour qu’il débute plus de matchs mais il doit au moins entrer une demi-heure pour changer la nature d’une rencontre », a t-il lâché tout en espérant que Pierre Sage réagisse vite sous peine de subir la colère de l'imprévisible John Textor.