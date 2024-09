Racisme ‍: L'OL encore obligé de faire le ménage chez ses supporters

Dans : OL.

Décidément, les choses ont du mal à changer au sein d'une toute petite frange de supporters lyonnais. A Toulouse, certains d'entre eux ont encore eu un comportement raciste, scandalisant même d'autres fans de l'OL.

L'impunité semble se terminer pour certains supporters lyonnais, puisque ce sont désormais certains d'entre eux qui ont décidé de les dénoncer. Via les réseaux sociaux, un fan du club rhodanien, présent dimanche dans le parcage au Stadium de Toulouse, a interpellé Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL, afin de lui faire remonter des événements intervenus dans cette tribune où 700 supporters de l'Olympique Lyonnais avaient pris place. @_34mfcb, c'est de lui qu'il s'agit, témoigne de ces événements relayés par Le Progrès. « Tout a commencé quand une partie du kop a entonné plusieurs fois la Marseillaise. À chaque fois, il y en avait un certain nombre qui concluait l’hymne en criant La France aux Français. Un peu plus tard, quand la partie basse a repéré deux supporters maghrébins juste au-dessus du parcage, ils brandissaient tous le drapeau tricolore dans leur direction », relate ce fan lyonnais, qui a le courage de relater ces faits.

L'OL n'en finit pas de régler ce problème de racisme

D'autres supporters lyonnais présents à Toulouse confirment ces événements, et ajoutent que des saluts nazis ont été vus dans le parcage, ainsi que des propos misogynes. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on n'a pas répondu officiellement à cette nouvelle histoire nauséabonde, mais le fan qui a lancé l'alerte confirme que Laurent Prud'homme lui a répondu directement pas message privé. Il y a un an, lors du fameux déplacement de l'OL à l'OM, avec l'agression sauvage de Fabio Grosso, quelques fans de Lyon avaient été surpris en tribune en train de faire des gestes racistes. Et ce n'est pas la première fois qu'une toute petite frange de fans de l'OL est pointée du doigt pour de tels faits, reste à savoir si les sanctions finiront par avoir des effets positifs. Car pour l'instant ce n'est pas le cas.