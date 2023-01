PSG-OL : Aulas choqué par l'offre pour Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le PSG est passé à l'action une dernière fois pour Rayan Cherki. Jean-Michel Aulas a expliqué avoir reçu une dernière offre de la part de Nasser Al-Khelaïfi.

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais et le Paris SG jouent en Ligue 1. Mais ces deux clubs s’affrontent aussi sur le marché des transferts, et cela a encore bougé ce week-end. En effet, Canal+ a annoncé que Nasser Al-Khelaïfi avait directement appelé Jean-Michel Aulas dans le dossier Rayan Cherki. Le PSG avait déjà effectué une offre pour s’offrir le jeune meneur de jeu lyonnais, sans résultat jusqu’à présent. Cette fois-ci, le président parisien a directement joint son homologue lyonnais pour lui présenter une nouvelle offre afin de transférer définitivement l’international espoirs français. Mais la réponse de l’OL a été négative, Jean-Michel Aulas restant fidèle à sa position, à savoir celle de garder une pépite du club, qui n’a pas encore totalement explosé.

Aulas balaye l'offre du PSG

Et le dirigeant rhodanien n’a pas beaucoup hésité, puisqu’il a confié à la chaine cryptée que l’offre effectuée par le Paris SG était la dernière du genre pour cet hiver, et qu’elle ne dépassait pas les 10 millions d’euros. Un montant jugé ridicule par Lyon et son président, et ce dernier a d’ailleurs dit merci et au revoir au dirigeant qatari, estimant qu’il n’y avait aucune chance qu’un transfert se fasse en partant d’un montant aussi bas. Une position qui sera forcément applaudie à l’OL, où un départ de Cherki n’était pas désiré, et surtout pas à ce niveau de rémunération. Résultat, le gaucher finira la saison dans son club formateur, et son avenir sera peut être a nouveau mis sur le devant