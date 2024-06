Pour être officialisé à l'OL, Pierre Sage n'a qu'une chose à faire

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Pierre Sage devrait être l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. John Textor l'a promis avec la qualification européenne des Lyonnais. Néanmoins, l'officialisation attend toujours. Sage doit d'abord valider son diplôme d'entraîneur.

Tout est allé très vite pour Pierre Sage depuis décembre. L'ancien directeur du centre de formation rhodanien, devenu intérimaire après le licenciement de Fabio Grosso, devrait être l'entraîneur officiel de l'OL la saison prochaine. Mais, 10 jours après la finale de la coupe de France, on reste toutefois dans le conditionnel. En effet, même si John Textor a avoué son envie de maintenir en poste Pierre Sage, l'OL ne l'a pas confirmé officiellement. Un doute sur la valeur de l'entraîneur lyonnais ? Pas vraiment. On laisse plutôt l'élève Pierre Sage finir ses études.

Le BEPF puis le contrat pour Sage

Comme le révèle le site Olympique et Lyonnais, la priorité de Pierre Sage à court terme est l'obtention du diplôme d'entraîneur, le BEPF. Contrairement à la majorité de ses confrères de Ligue 1, Sage suit une formation accélérée pour le valider. Il doit donc rendre un gros dossier écrit avant le 15 juin prochain. Une tâche lourde et longue qui prend le pas sur son avenir personnel au sein du club rhodanien.

Fort heureusement pour les supporters lyonnais, la prolongation de Pierre Sage à l'OL n'est pas remise en cause par la direction lyonnaise. Son officialisation aura lieu après l'obtention définitive du BEPF par Pierre Sage. Tout devrait rentrer en ordre pour la fin du mois de juin normalement selon Olympique et Lyonnais. Un timing excellent pour permettre à Pierre Sage de lancer la préparation de la prochaine saison avec sérénité et une légitimité renforcée.