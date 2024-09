Pierre Sage viré, l'OL y pense déjà

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir au Groupama Stadium, l'OL affronte l'OM. Un défi de taille pour Pierre Sage et ses hommes, qui n'ont pas lancé leur saison de la manière souhaitée.

L'OL a mis les moyens cet été sur le marché des transferts pour se renforcer. L'idée est d'avoir des objectifs très hauts cette saison. Mais force est de constater que les Gones souffrent des mêmes maux que lors des précédents mois. Contre l'OM ce dimanche soir au Groupama Stadium, les hommes de Pierre Sage ont néanmoins une belle occasion de rectifier le tir. D'abord face à un rival de longue date mais aussi contre un adversaire qui a lui parfaitement démarré le nouvel exercice. Cependant, en cas de contre-performance, Pierre Sage pourrait déjà être menacé. C'est du moins ce que pense Hervé Penot.

Pierre Sage, c'est déjà grave ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste en a en effet dit plus sur le sujet, estimant que le manque de crédit du nouvel entraineur lyonnais lui porte préjudice. « Le problème de Pierre Sage, c'est qu'il a un manque de crédit depuis qu'il est arrivé. Il n'a rien fait avant. C'est le cas pour sa direction mais aussi certains joueurs qui l'ont découvert il y a quelques mois. Il a été prolongé et c'est normal mais il n'empêche que dans l'esprit des décideurs, ils se demandent si c'est bien l'homme de la situation. S'il ne peut pas relancer la machine, il va se retrouver en première ligne », a notamment indiqué Hervé Penot, qui ne serait donc pas surpris si Pierre Sage était éjecté dans les prochaines semaines. On n'en est pas encore là et le technicien français aura sans doute à coeur de mettre les doutes de côté en s'offrant l'Olympique de Marseille ce dimanche soir. Quelques coups dans sa composition ne sont pas à écarter.