Panique à l'OL, Textor a perdu la tête

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais prépare une fin de mercato très inquiétante car le club de John Textor est prêt à tout pour faire des ventes.

Battu à Rennes pour son entrée en matière en championnat, l’Olympique Lyonnais ne panique pas trop au niveau du sportif car il a déjà connu des débuts de saison compliqués par le passé, et même lors de l’exercice précédent. Des failles ont clairement été aperçues en défense, où le manque de concurrence et le niveau des titulaire inquiète, mais aussi au milieu où la formation de Pierre Sage peine à avoir la maitrise.

Mais à une grosse semaine de la fin du mercato, c’est l’effectif lyonnais qui pose question. Il y a encore de sacrées failles malgré les millions d’euros dépensés, et l’OL ne parvient pas à vendre. Rayan Cherki vient de refuser Fulham, et John Textor s’est senti obligé d’approuver le départ de Mamadou Sarr, grand espoir du club en défense centrale alors que le club peine à être convaincant à ce poste. Pour 10 ME, le fils de Pape Sarr va rejoindre Strasbourg et faire pleurer les supporters lyonnais, qui se demandent où va leur club si les grands espoirs sont vendus à des postes où les besoins étaient bien présents.

Les transferts déconnectés de Textor

La réponse donnée par L’Equipe ce jeudi ne risque pas de leur plaire. Toujours incapable d’enchainer les ventes pour rééquilibrer la balance des transferts comme promis à la DNCG, l’OL a envoyé un message déroutant aux agents de joueurs et aux clubs français comme européens : quasiment tout le monde est à vendre dans son effectif, en cas d’offre correcte. Vouloir enchainer les ventes après avoir mis 28 millions d’euros pour Ernest Nuamah ou 32 millions d’euros pour Moussa Niakhaté parait aberrant, et même L’Equipe souligne que ces transferts déconnectés pèsent lourdement sur les finances du club.

John Textor s’est-il enflammé en dilapidant en quelques semaines le trésor des ventes d’OL Reign et de la LDLC Arena ? C’est une crainte légitime mais pour l’heure la conséquence sportive pourrait être énorme car outre Lopes, Lovren, Diomandé Tolisso, Caqueret, Tagliafico ou Cherki, ce sont des ventes à tous les niveaux qui sont attendues. De quoi faire passer quelques gouttes de sueur dans le dos des fans lyonnais, qui se demandent comment l’équipe actuelle va tenir la barre avec la Coupe d’Europe à disputer également cette saison.