Orel Mangala, l'OL a un plan à 40 ME ‍!

Tout est bouclé pour Orel Mangala, attendu mercredi en Angleterre pour se faire prêter à Everton. Et en cas d'achat définitif, l'OL sortira le champagne.

Prêté au mois de janvier par Nottingham Forest à l’Olympique Lyonnais, Orel Mangala a finalement été acheté définitivement cet été par le club rhodanien. Au total, ce sont quasiment 35 millions d’euros qui ont été déboursés pour faire venir l’international belge, même s’il n’a pas crevé l'écran et n’a jamais été considéré comme un titulaire indéboulonnable par Pierre Sage. C’est encore plus le cas en ce début de saison où Mangala cire le banc alors que l’OL cherche un ou deux milieux de terrain pour se renforcer. Résultat, dans un mouvement assez inattendu, tout a été bouclé pour envoyer le joueur des Diables Rouges du côté d’Everton.

Orel Mangala will join Everton with immediate effect



Total verbal agreement is done

One-year-loan with an option to buy of €40m

Agreement with Lyon, also there.



Mangala, expected to finalize his medical on Wednesday.



First call about the interest:… pic.twitter.com/hCIQuHTWKs