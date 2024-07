Orban quitte l'OL, Textor a trouvé la solution idéale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La signature de Georges Mikautadze à l’OL ne sera pas sans conséquence pour le club rhodanien, qui doit dégraisser en attaque pour éviter l’embouteillage. Gift Orban est par exemple poussé vers la sortie.

L’Olympique Lyonnais est en passe de réaliser un véritable coup de maître sur le marché des transferts avec la signature inattendue de Georges Mikautadze. Il y a encore 48 heures, l’international géorgien semblait promis à l’AS Monaco, qui avait trouvé un accord avec le FC Metz pour le transfert de l’attaquant de 23 ans. Mais un revirement de situation comme seul le mercato peut nous en offrir a totalement chamboulé ce dossier et Georges Mikautadze va finalement retrouver le club de son enfance en s’engageant du côté de l’OL pour un peu moins de 20 millions d’euros hors bonus. Un joli coup de la part des Gones, qui vont maintenant devoir dégraisser en attaque pour éviter un embouteillage difficile à gérer pour Pierre Sage.

Un joueur a été identifié comme celui à faire partir en priorité, il s’agit de Gift Orban. Recruté pour 14 millions d’euros en provenance de La Gantoise il y a seulement six mois, le buteur nigérian a vécu une première demi-saison difficile à l’OL dans l’ombre d’Alexandre Lacazette. L’idée est de lui trouver rapidement une porte de sortie, avant que sa valeur marchande ne diminue trop. Selon les informations du journaliste Olivier Salmon, l’objectif de l’état-major lyonnais est de de séparer de Gift Orban, que ce soit via une vente ou un prêt tant que son salaire est économisé pour la saison 2024-2025.

Gift Orban rapidement prêté à Botafogo ?

Dans cette optique, une solution idéale pourrait être trouvée par John Textor avec la possibilité que Gift Orban soit prêté à Botafogo, club de la galaxie Eagle Football. Cette solution présenterait un avantage important, celui de pouvoir rapatrier Gift Orban dans quelques mois afin de prendre la succession d’Alexandre Lacazette, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Dans le cas où Gift Orban viendrait à exploser au Brésil, il est clair que l’OL verrait d’un bon oeil son retour et cette solution pourrait donc être privilégiée par le club rhodanien. La question est maintenant de savoir si le joueur, qui avait fait un bond en avant dans sa carrière en passant de la Belgique à la Ligue 1, sera d’accord pour rejoindre le championnat brésilien… ce dont on peut légitimement douter, à moins que John Textor se montre très convaincant.