Omari, Djiku et Zaha, le vendredi fou de l'OL ‍!

Par Guillaume Conte

L'OL va frapper fort cet vendredi, avec l'ambition de faire signer un joueur offensif et deux défenseurs centraux. Les pistes sont désormais connues et Lyon doit accélérer pour tout boucler à temps.

En grande difficulté en défense centrale, après avoir vendu son grand espoir Mamadou Sarr à Strasbourg cet été, l’Olympique Lyonnais est dans l’urgence. Le club rhodanien négocie avec Fenerbahçe pour faire venir Alexandre Djiku mais en attendant, un accord a été trouvé avec le Stade Rennais pour Warren Omari. Le défenseur central ne fait pas partie des joueurs majeurs du club breton, sa faculté à cumuler les erreurs pour gâcher des matchs parfois corrects ayant irrité Julien Stéphan et les supporters des « Rouge et Noir ». Mais l’OL a besoin de monde en défense centrale et Ouest-France annonce qu’un prêt avec option d’achat est en voie de conclusion pour faire venir le nouvel international des Comores. La saison passée, dans un exercice difficile pour Rennes, Omari a disputé 36 matchs.

Adryelson repart au Brésil

Le Parisien précise de son côté qu’Omari va de toute façon changer de club en ce dernier jour du mercato, mais que l’OL n’est pas la seule formation intéressée. Toutefois, c’est la formation de Pierre Sage qui tient la corde pour récupérer ce joueur sous contrat jusqu’en juin 2027, et dont la valeur est estimée à 8 millions d’euros. Selon les sites spécialisés, Omari aurait pour but de remplacer Adryelson qui va s’en aller pour Botafogo, et son arrivée n’empêche pas celle de Djiku, qui serait lui dans la rotation pour la charnière centrale avec Caleta-Car et Niakhaté.

Deux arrivées possibles en défense donc, et une en attaque est ciblée en raison du forcing pour faire venir Wilfried Zaha, le joueur qui est sur le point de quitter Galatasaray en prêt. Il va falloir être efficace pour boucler cela avant 23h00, mais cela pourrait donner une autre tournure au mercato lyonnais.