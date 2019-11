OM-OL : Il n'y avait pas penalty pour Payet, c'est officiel !

Dans : OL.

Dimanche soir, Marseille a battu Lyon au Stade Vélodrome au terme d’un match très intense où l’arbitrage a eu un rôle prépondérant.

En effet, Antony Gautier a expulsé logiquement Alvaro Gonzalez. Mais avant cela, c’est le penalty accordé à l’Olympique de Marseille pour une main de Thiago Mendes qui a beaucoup fait parler. Après le match, Jean-Michel Aulas criait à l’injustice, indiquant que le protocole de la VAR n’avait pas été respecté sur cette action. Depuis deux jours, cette action a énormément fait polémique. Et celle-ci n’est pas près de s’éteindre puisque selon la Direction technique de l’arbitrage, qui vient de terminer son débrief de ce match, le penalty transformé par Dimitri Payet aurait dû être annulé.

« Après de multiples visionnages, la DTA a constaté une main discrète, mais bien réelle, de Morgan Sanson dans l'action qui amène le penalty. Un gros plan sur cette main avait d'ailleurs été montré lors de la retransmission TV de la rencontre, peu après le penalty » indique RMC. Pour rappel, depuis le 1er juin, toute main d’un attaquant involontaire ou non doit être sifflée, et annuler un éventuel but. Cette loi vaut également en cas d’obtention d’un penalty, comme ce fût le cas avec la main de Morgan Sanson, quelques secondes avant celle de Thiago Mendes. Une information qui va laisser d’immenses regrets aux supporters de l’Olympique Lyonnais et à son président Jean-Michel Aulas…