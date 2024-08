OL ‍: Zéro offre, Cherki vers une incroyable prolongation

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Poussé dans le loft de l'OL, Rayan Cherki attendait l'offre qui pouvait le faire partir de son club formateur. Mais, dans un incroyable revirement, le vice-champion olympique pourrait finalement prolonger à Lyon.

Cherki au PSG, Cherki à Dortmund, Cherki à la Lazio ou encore en Premier League, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais a été annoncé un peu partout depuis le début du mercato. Il est vrai que le récent médaillé d'argent des Jeux Olympiques de Paris est entré dans sa dernière année de contrat et que le club de John Textor n'a pas intérêt à laisser pourrir la situation. Au retour de ses courtes vacances estivales, Rayan Cherki a été informé par ses dirigeants qu'il rejoignait le loft mis en place par Pierre Sage, et c'est d'ailleurs en civil qu'il a présenté samedi sa médaille olympique aux supporters de l'OL avant le match contre Monaco. Un match qu'il a suivi depuis les tribunes du Groupama Stadium, son sourire aperçu sur l'écran de Beinsports alors que Lyon était mené ayant passablement agacé les fans lyonnais. Mais ces derniers vont probablement devoir avaler une couleuvre. Car à trois jours de la fin du mercato, un brutal revirement est annoncé par L'Equipe.

Cherki prêt à prolonger son bail à l'OL

Forcément déçu de ne pas avoir pu ramener l’or mais à jamais reconnaissant d’avoir eu la chance de vivre cette aventure unique avec vous💙🤍❤️

MERCI♾️@olympics @paris2024 pic.twitter.com/JWLgzpF5mE — Rayan Cherki (@rayan_cherki) August 11, 2024

Le quotidien sportif affirme que faute d'une offre à la hauteur de ses attentes, et décidé à ne pas cirer le banc pendant une saison, Rayan Cherki serait finalement prêt à accepter une prolongation de contrat avec son club formateur. Pour cela, John Textor serait prêt à lui accorder une hausse de salaire. En s'engageant un peu plus longtemps avec l'Olympique Lyonnais, Cherki pourrait se donner du temps avant de choisir une possible future destination, même si le joueur de 21 ans sait que certains supporters seront sans pitié avec lui.

La situation est donc relativement claire désormais, soit l'offre fatale tombe rapidement, soit le natif de Lyon s'engagera pour une ou plusieurs saisons supplémentaires et rejoindra l'effectif de Pierre Sage. Tout cela peut aussi ressembler à un coup d'intox pour forcer la main aux clubs qui seraient tentés de faire signer Rayan Cherki et voudraient faire une offre à la baisse d'ici vendredi 23h. On va vite avoir la réponse.