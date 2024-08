OL ‍: Zack Nani choqué par ces statistiques

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En clôture de la première journée de Ligue 1 édition 2024-2025, le Stade Rennais a étrillé l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Roazhon Park (3-0). Une défaite qui fait mal au regard des statistiques.

Face au Stade Rennais, l'Olympique Lyonnais jouait déjà très gros. Dès la première journée de la saison, les Gones de Pierre Sage affrontaient un concurrent certain en Bretagne. Et on ne peut pas dire que cette première sortie fut une réussite. Après seulement 21 minutes de jeu, les Rouge et Noir menaient déjà de deux buts face à un OL complètement désemparé. Tout au long de la rencontre, Lyon n'a jamais réussi à inscrire le moindre but et s'est même fait crucifier pour de bon dans les arrêts de jeu par Henrik Meister. Une défaite qui peut s'expliquer de bien des manières, mais qui relève surtout certaines statistiques qui ont fait parler sur X.

Les recrues de l'OL malchanceuses

En 2 ans en PL Niakhaté n'a jamais fait d'erreur qui donne un but, en 90 mins à l'OL : C'est fait



En 23 penaltys en carrière Mikautadze c'est 22 réussis, 1 raté c'était y'a 3 ans et demi, en 90 mins à l'OL : C'est fait



Ramenez nous Haaland vite fait c'est pour voir un truc — Zack (@Zack_Nani) August 18, 2024

Arrivés cet été, Moussa Niakhaté et Georges Mikautadze ont beaucoup fait parler d'eux pendant et après la rencontre. En cause, des fautes individuelles qui peuvent expliquer, d'une certaine mesure, la défaite de l'Olympique Lyonnais face à Rennes. D'abord, le défenseur central sénégalais, qui disputait son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, est coupable d'une grossière erreur amenant le deuxième but rennais. Sa passe en retrait pour Lucas Perri est interceptée par Amine Gouiri qui la met ensuite au fond.

En deux ans en Premier League, Niakathé n'avait jamais commis une seule erreur menant à un but. Avec l'OL, c'est désormais chose faite. Concernant Georges Mikautadze, la statistique est tout aussi parlante. Sur les 23 pénaltys qu'il a tirés dans sa carrière avant ce match, il n'en a raté qu'un seul - et c'était il y a 3 ans et demi. Face à Steve Mandanda, qui n'est pourtant pas un expert dans le domaine, le nouvel attaquant lyonnais n'a pas fait mouche. Une première à oublier pour les deux recrues.