OL ‍: Wilfried Zaha fait déjà scandale à Lyon

Par Hadrien Rivayrand

L'OL peut souffler après sa victoire à Toulouse ce dimanche en Ligue 1. Mais certains cas restent inquiétants dans le Rhône, à l'image de Wilfried Zaha.

Pierre Sage savait que le déplacement à Toulouse ce dimanche avait tout du piège. Et pendant l'immense partie de la rencontre, son OL n'a pas franchement rassuré. Heureusement, Malick Fofana est passé par là pour donner les trois points à Lyon dans les ultimes instants. Le Belge est rentré en cours de match afin de donner une autre image de l'attaque lyonnaise, qui n'avait cadré aucun tir avant son but. Un homme représente assez bien l'image donnée par le secteur offensif lyonnais ce dimanche à Toulouse : Wilfried Zaha. L'ancien de Crystal Palace était titulaire au Stadium mais est passé totalement à côté de son match. Il a même hérité d'un terrible 2/10 dans L'Equipe.

Wilfried Zaha, ce n'est pas du tout ça à l'OL

La mi temps de Zaha je PLEURE DE RIRE — Zack (@Zack_Nani) September 29, 2024

Le média français classe en effet l'Ivoirien parmi les flops du match de l'Olympique Lyonnais avec un commentaire acerbe mais révélateur de la situation autour de Zaha : « Il était le 30 027e spectateur de ce match. L'attaquant ivoirien n'est pas prêt physiquement et cela se voit. Aligné sur l'aile gauche, il a paru lourd et n'a fait aucune différence, perdant beaucoup de ballons à cause d'une protection de balle déficiente. Logiquement remplacé par Fofana (53e), buteur décisif (90e + 5) ». A contrario, Clinton Mata a lui hérité de la note de 8/10 pour sa prestation à Toulouse. Il fait partie, comme Lucas Perri, des satisfactions de l'Olympique Lyonnais. De quoi leur faire du bien avant les prochaines échéances des Gones. En revanche, concernant Wilfried Zaha, l'attaquant va devoir très rapidement trouver son rythme de croisière, sous peine de voir son aventure dans le Rhône prendre un tournant décevant.

Car sur les réseaux sociaux, les supporters de l'Olympique Lyonnais ne sont pas tendres avec le joueur recruté personnellement par John Textor.

« Les 20 premières secondes consacrées à Zaha, les « attitudes qui lui sortent par les yeux » à 1’10. On sent vraiment que Sage se contient devant ces comportements des pseudos-stars », constate ainsi Elton Mokolo, tandis que Zack Nani n’est guère plus convaincu : « La mi temps de Zaha je PLEURE DE RIRE »