OL ‍: Walid Acherchour s'attaque à Pierre Sage

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Lyon a fait une belle opération en disposant de Montpellier 1-0. Néanmoins, la prestation lyonnaise a été très décevante face à la lanterne rouge de Ligue 1. Pour Walid Acherchour, la meilleure équipe n'a pas gagné samedi soir.

Les supporters lyonnais s'attendaient sans doute à un festival de buts contre Montpellier, pire équipe et pire défense de Ligue 1. Finalement, leur OL leur a offert une soirée pleine de frissons samedi. Les hommes de Pierre Sage ont énormément peiné pour gagner le match. Peu inspirés sur le plan offensif, les Gones ont frôlé la catastrophe derrière. Le MHSC aurait pu l'emporter en seconde période avec un but annulé pour Jordan Ferri puis un énorme manqué de Khalil Fayad, seul devant le but lyonnais. Finalement, ce dernier a taclé le ballon dans ses propres filets pour offrir la victoire in extremis à l'Olympique Lyonnais.

Pierre Sage n'échappe pas aux critiques

De l'aveu même de Pierre Sage et de Jordan Veretout, l'OL n'était pas fier de sa prestation. Consultant de RMC, Walid Acherchour a validé ces analyses dans l'After Foot. Difficile pour lui d'expliquer comment le club rhodanien a pu l'emporter après avoir été aussi mauvais. « Moi, j’ai détesté la rencontre de l’Olympique Lyonnais, toute la rencontre, hormis Lacazette qui encore une fois sur le but a montré tout son talent dos au jeu. Du onze de départ aux performances individuelles, à la prestation globale, et même les entrants parce qu’il faudra aussi parler de l’entrée de Rayan Cherki dans l’attitude et dans tous ses choix. Je n’ai vraiment pas apprécié l’OL, on a l’impression qu’ils sont retombés dans leurs travers », a t-il d'abord lâché avant de rendre hommage à Montpellier, vainqueur moral du match.

🎙️"Les Lyonnais ne méritent pas grand chose ce soir."@walidacherchour explique pourquoi il a détesté la rencontre des joueurs lyonnais face à Montpellier. pic.twitter.com/Kq3g0iPUbF — After Foot RMC (@AfterRMC) January 4, 2025

« Les Lyonnais ne méritent pas grand chose ce soir. Faut rappeler que Fayad a une énorme occasion de marquer, que Ferri touche la barre, qu’il y a le but annulé… Vraiment, l’équipe cohérente sur le terrain c’était pas l’OL, c’était Montpellier. On a vu le mauvais Lyon, celui qu’on déteste et qui nous frustre », a t-il conclu tout en soulignant que Lyon avait quand même empoché les 3 points. Dans un championnat aussi serré en haut, ça reste le plus important. Néanmoins, il faudra montrer autre chose à Brest samedi prochain. Un adversaire européen plus coriace qui sanctionnera inévitablement les errements de l'OL.