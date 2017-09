OL : Virer Bruno Genesio ? L'étonnante réponse de Jean-Michel Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a soutenu Bruno Genesio depuis qu'il a décidé de faire de ce dernier l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le successeur d'Hubert Fournier n'avait en effet pas eu d'état de grâce étant rapidement soumis à des vives critiques de la part des supporters de l'OL. Et les choses ne se sont jamais calmés pour Genesio, critiqué toujours aussi vivement sur les réseaux sociaux. Après le nul concédé samedi soir par son équipe contre Dijon, le coach lyonnais fait évidemment l'objet de nouvelles d'attaques et le hashtag #GenesioDemission est encore une fois très populaire.

Interrogé via Twitter sur cette situation, et sur la nécessité d'éventuellement changer d'entraîneur, Jean-Michel Aulas a changé de méthode. En effet, plutôt habitué à envoyer promener ses interlocuteurs, parfois avec virulences, le président de l'Olympique Lyonnais a répondu cette fois de manière plus énigmatique. Car, à la demande d’un abonné à son compte Twitter : « @JM_Aulas il serais temps de changé de entraîneur et vite c’est plus possible », le patron de la l’OL a répondu : « Si c'était si simple ....! ». Voilà qui va relancer les supputations sur l'avenir de Bruno Genesio, même si Jean-Michel Aulas va probablement remonter au créneau pour dire que son message a mal été interprété.