OL : Vente de Fékir et pas de podium, L’Equipe prédit l’avenir de l’OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas, qui se plaint régulièrement que la réussite économique de son club ne soit pas assez mise en avant dans les journaux, ne va certainement pas aimer cette analyse effectuée par le journal L’Equipe. Malgré l’annonce effectuée par l’Olympique Lyonnais de chiffres exceptionnels en terme de rentrées d’argent, le quotidien sportif a surtout retenu que la vente d’Alexandre Lacazette pour un montant record de 60 ME bonus compris à Arsenal avait permis de combler les pertes et l’absence de Ligue des Champions. Et c’est ce qui pourrait bien se passer l’été prochain et ainsi de suite.

« La lecture de ces comptes raccorde à l’actualité, établissant un léger bénéfice, grâce à la vente de Lacazette aux Gunners (60 M€ bonus compris), mais soulignant une perte de plus de 25 M€ en raison de la non-participation à la Ligue des champions. Ainsi s’esquisserait un nouveau modèle économique, pas tout à fait celui qui était prévu, le modèle d’un club qui ne parviendrait pas à se qualifier pour la Ligue des champions dans son nouveau stade, et serait contraint de vendre son meilleur joueur chaque été. En juin, c’est écrit, ce sera Nabil Fekir et ce sera encore plus cher que Lacazette. Mais en juin, l’OL sera peut-être en Ligue Europa, encore », avance ainsi L’Equipe dans une esquisse guère réjouissante sur la suite du parcours lyonnais. Aux Lyonnais de montrer qu’un autre chemin est possible, avec un beau parcours européen et une bataille à remporter pour le podium. Pour parvenir à garder encore une saison Nabil Fékir ?