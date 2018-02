OL : Vendre Memphis au mercato pour sauver Lyon et Mariano ?

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Memphis Depay est clairement un joueur à part, capable d'inspirations géniales, mais l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais a aussi un énorme défaut, celui de parfois oublier qu'il n'est pas tout seul au monde. Recruté au mercato d'hiver 2017 pour la coquette somme de 16ME plus 9ME de bonus, l'ancien joueur de Manchester United a fait hurler de plaisir les supporters de l'OL, comme lors de son fameux but contre Toulouse la saison passée ou jeudi dernier face à Villarreal, mais également hurler de colère quand il a ostensiblement oublié ses coéquipiers, comme dimanche dernier à Lille.

Alors, malgré plusieurs rappels à l'ordre, la question se pose désormais de savoir si Memphis est réellement capable de changer ses mauvaises habitudes, lesquelles commencent à agacer du côté de Lyon. Et pour Le Progrès, l'heure n'est plus aux tergiversations. « Que faire de Memphis ? C’est l’interrogation majeure que véhicule ce joueur hors-norme. Interrogation que des entraîneurs aussi réputés que Louis van Gaal et José Mourinho solutionnèrent en se passant de ses services à Manchester. L’individualisme du Néerlandais et ses enfantillages avec Mariano sont en train de plomber la saison de l’OL. Ses fulgurances existent, évidemment, mais force est de constater que les multiples rappels aux nécessités du collectif n’ont pas d’effet sur la durée », constate, avec désolation, le quotidien régional dont on devine la réponse à la question qu'il pose.