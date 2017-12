OL : « Va arbitrer en L2 », Genesio avoue être allé trop loin

Dans : OL, Ligue 1, ASC.

Bouillante fin de match ce dimanche à Amiens, avec le pénalty raté par Kakuta pour les locaux, et le but de la victoire inscrit au bout des arrêts de jeu par Houssem Aouar. Bruno Genesio n’a pas pu le voir en direct, lui qui a été exclu par M. Thual pour contestations, l’entraineur lyonnais ne supportant pas de voir une faute non sifflée à l’encontre de Nabil Fékir. Genesio, qui n’est pas vraiment habitué à sortir de ses gonds, s’est lâché à l’encontre du directeur de jeu, criant distinctement « C’est honteux. T’es une bille », avant de quitter le terrain et laisser trainer un « Il va aller en Ligue 2, c’est sa place » qui a eu son effet.

Forcément, le coach va devoir s’en expliquer lors de sa convocation devant la commission de discipline, mais en attendant, Le Progrès explique que Bruno Genesio a rapidement regretté son attitude, ce qui ne l’empêchera pas de se faire sermonner et d’écoper d’une probable suspension de banc de touche, même si ses contestations n’ont pas été des plus virulentes.