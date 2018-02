OL : Usain Bolt à l'OL, autant en rire....

Dans : OL, Ligue 1.

Le choix tactique effectué par Bruno Genesio dimanche contre l'AS Saint-Etienne, lorsqu'il a décidé de faire entrer Mouctar Diakhaby à la place de Nabil Fekir, a fait réagir et notamment certains supporters de l'Olympique Lyonnais. Ces derniers estiment que le coach de l'OL a été trop frileux, et que cela n'a servi à rien puisque finalement l'ASSE a fini par égaliser.

Mais cette décision de Bruno Genesio permet à d'autres de rigoler un peu, et notamment un célèbre site de paris en ligne qui a relié cette frilosité du technicien lyonnais à la possible signature d'Usain Bolt. « Usain Bolt annonce avoir signé à l’OL ! Il a été convaincu par le projet de jeu du club : entrée de Diakhaby, cinq derrière et on balance devant », a lancé Winamax Sport via son célèbre compte Twitter. Une bonne blague qui ne fera peut-être pas sourire l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, lequel est clairement sous pression depuis ce nouveau résultat décevant en Ligue 1. Sinon, il arrive quand Usain Bolt à l'OL ?