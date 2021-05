OL : Une zone d’ombre autour de Depay refroidit le Barça

Dans : OL.

Passé proche d’un transfert au FC Barcelone l’été dernier, Memphis Depay pourrait connaître la même déception lors du prochain mercato. En cause selon une enquête néerlandaise, les agents qui gèrent les intérêts de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais.

Rien n’a changé dans l’actualité mercato de Memphis Depay. Malgré la persévérance de son président Jean-Michel Aulas qui tente de le conserver par tous les moyens, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a sans doute prévu de partir libre à la fin de son contrat le mois prochain. Le Néerlandais espère ainsi que sa situation incitera le FC Barcelone à revenir à la charge. Mais d’après une enquête réalisée aux Pays-Bas, et relayée par le site Olympique-et-lyonnais.com, Memphis Depay pourrait connaître une nouvelle déception pendant la prochaine période des transferts.

En effet, le Barça se méfierait de son entourage, et plus particulièrement du conglomérat SEG (Sports entertainment group) qui gère ses intérêts. Car cette société, qui s’occupe notamment de la carrière du Lyonnais Marcelo et d’autres Néerlandais comme le gardien passé par Barcelone Jasper Cillessen, semble traîner une mauvaise réputation dans le milieu depuis que son client Thomas Vermaelen, parti du Barça en 2019 pour le Vissel Kobe, n’a jamais vu la couleur de sa prime à la signature.

Les craintes du Barça

Et ce n’était visiblement pas un cas isolé puisque la même année, le défenseur central Stefan De Vrij, en passant de la Lazio Rome à l’Inter Milan, n’a pas non plus touché son bonus à 7,5 millions d’euros. Reste à savoir où est passé cet argent. Le conglomérat aurait-il fait disparaître ces grosses sommes ? En tout cas, ces soupçons ne donnent pas envie au Barça de recruter Memphis Depay et de se retrouver lié à cette société pointée du doigt. Des craintes qui pourraient coûter cher au capitaine des Gones, pourtant prêt à baisser son salaire pour devenir un Blaugrana, et qui aurait même visité des logements en Catalogne.