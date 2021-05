OL : Le gros sacrifice de Depay... pour le Barça

Dans : OL.

Encore une fois très en vue ce dimanche à Monaco, Memphis Depay ne laisse pas tomber l’OL alors qu’il va partir dans quelques semaines.

Mais l’attaquant néerlandais a envie d’offrir le podium au club qui l’a relancé en Europe après son échec à Manchester United. Et bien évidemment, l’ancien du PSV Eindhoven a aussi envie de se montrer sous son meilleur jour à l’heure où il cherche à trouver le point de chute qui le fait rêver pour la suite de sa carrière. En effet, Memphis Depay n’a jamais caché son envie de collaborer avec Ronald Koeman au FC Barcelone, et la réciproque est réelle. Toutefois, le technicien catalan n’est pas vraiment en position de force pour imposer ses choix, surtout que le Barça se cherche un véritable 9 à la Luis Suarez, ce qui n’est pas vraiment le registre du Lyonnais.

Memphis Depay prend ses quartiers à Barcelone

Mais ce mardi, Mundo Deportivo annonce à sa Une que l’attaquant néerlandais fait un énorme forcing pour rejoindre la cité barcelonaise. Il y était mercredi afin de regarder les biens immobiliers en vue de son arrivée la saison prochaine. Les informations de la presse locale sont précises, expliquant que Memphis Depay et sa joyeuse troupe mêlant famille et amis ont visité plusieurs maisons haut de gamme dans des quartiers résidentiels, notamment dans le quartier de Pedralbes, très aisé et tout proche du Camp Nou.

Un passage express à Barcelone qui fait suite à celui de son agent quelques semaines plus tôt. Ce dernier avait notamment rencontré Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, et avait accepté de revoir ses conditions salariales à la baisse si cela lui permettait d’atteindre son rêve de jouer au FC Barcelone. Nouveau président du club, Joan Laporta a mis les choses au clair en ce qui concerne les salaires donnés, y compris à des joueurs arrivant libres comme Memphis Depay ou Eric Garcia (Manchester City). Cela ne serait visiblement pas un problème pour le Néerlandais, capable de faire des sacrifices pour rejoindre les Blaugrana, alors même que la Juventus Turin, l’Atlético de Madrid ou l’Inter Milan lui tournent autour.