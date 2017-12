OL : Une remontada qui vaut bien un 0-5 pour Lopes

Dans : OL, Ligue 1, ASC.

Après la difficile victoire de l'Olympique Lyonnais contre Amiens dimanche (2-1), Anthony Lopes a tenu à souligner le fort caractère de son équipe.

« Avant le match, j’avais dit aux joueurs que cette rencontre allait ressembler à un 32e de finale de Coupe de France ». Bruno Genesio avait pourtant prévenu son équipe. Le match dominical face à Amiens avait tout d'un traquenard, avec un terrain gras et des conditions météo capricieuses. Pendant pratiquement 80 minutes, l'OL était tombé dans le piège picard, mais grâce à un sursaut d’orgueil, Lyon a finalement fait la différence en toute fin de match avec un doublé d'Aouar. Une victoire au buzzer qui soulage, l'OL étant remonté à la deuxième place de la L1, et qui montre aussi que le club rhodanien a progressé dans certains domaines par rapport à la saison passée. Ce qu'Anthony Lopes valide complètement.

« On a fait une entame catastrophique et ce premier but nous a coupé les jambes. Après cette première mi-temps raté, il fallait montrer un tout autre visage. Ce que l’on a fait et à l’arrivée la victoire est très belle. Sur le pénalty de Kakuta, je pense que je touche le ballon s’il est cadré, mais au final c’est le poteau qui le repousse. C’est bien d’être capable de gagner 5-0 à l’extérieur, mais aussi de remporter de genre de match à l’arrache », a lancé, sur OL TV, le gardien lyonnais, qui espère donc que ce succès étriqué aura la même suite que celui remporté contre l'AS Monaco en octobre dernier. À confirmer lors de l'Olympico contre l'OM dimanche prochain...