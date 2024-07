OL ‍: Une grosse offre arrive pour Caqueret, le départ est proche

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL se montre très actif depuis le début du marché des transferts estival. Si des arrivées sont encore espérées, de gros départs devraient également avoir lieu.

L'OL a vécu une saison passée très marquante. Si cette dernière s'est finalement bien terminée avec une qualification en Ligue Europa, les Gones ne veulent plus vraiment revivre ce genre de scenarii. L'objectif est de jouer les premiers rôles et cela passera forcément par des bons choix cet été au mercato. John Textor met pour le moment les moyens pour renforcer l'effectif de Pierre Sage. Mais qui dit arrivées dit aussi départs. Et des joueurs cadres sont plus que jamais annoncés partants. C'es notamment le cas de Maxence Caqueret, qui ne dirait pas non à la possibilité de relever un nouveau challenge loin de l'OL. Et le milieu de terrain rhodanien a la cote en Premier League.

Caqueret en Premier League, c'est plus crédible que jamais

Selon les informations du Birmingham Mail, Aston Villa a prévu de recruter du lourd dans les prochaines semaines. Il faut dire que le club anglais disputera la Ligue des champions et veut mettre toutes les chances de son côté pour aller le plus loin possible. Le profil de Caqueret plait beaucoup à Unai Emery. L'ancien du PSG aime le volume de jeu du Lyonnais mais aussi sa capacité à casser les lignes. Outre Aston Villa, le Bayer Leverkusen est aussi dans le coup pour recruter Maxence Caqueret. Il n'est pas à écarter que le club de Birmingham fasse donc une grosse offre à l'OL pour convaincre les Gones de lâcher Caqueret. Surtout qu'Aston Villa a déjà fait plus de 80 millions de vente cet été. En fin de contrat en juin 2027, Maxence Caqueret est estimé à quelque 20 millions d'euros. Pas un montant impossible à atteindre pour les finances d'un club comme Villa.