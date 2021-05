OL : Une finale explosive Juninho-Galtier ?

Dans : OL.

En quête d’un successeur à Rudi Garcia, l’OL a fait de Christophe Galtier sa priorité. Mais l’idée de voir Juninho sur le banc de Lyon fait son chemin…

Dans son édition de mardi, France Football dévoilait que Juninho se voyait bien sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Actuel directeur sportif du club rhodanien, le Brésilien se sent de plus en plus proche du rectangle vert et changerait bien volontiers son costume pour un survêtement et des crampons. Sur le compte Twitch « CafeCommerceOL », le journaliste Hugo Guillemet a confirmé que Juninho était une réelle piste pour l’Olympique Lyonnais, même si la priorité de l’actuel quatrième de Ligue 1 se nomme Christophe Galtier. Une piste qui fait rêver Jean-Michel Aulas mais qui sera délicate à concrétiser dans la mesure où le natif de Marseille est également ciblé par Naples ainsi que par l’OGC Nice.

Galtier priorité, Juninho en plan B

« Juninho entraîneur de Lyon, ce n’est pas forcément la cinquième option dans l’ordre des priorités. Il y a des obstacles. Comme je l’ai écrit, il n’a pas de diplômes et Lyon devrait donc payer une amende ou il va falloir trouver un prête-nom qui pourrait être Claudio Caçapa. Mais pour le coup, c’est une option sérieusement envisagée, ce n’est pas une rumeur, c’est une réelle option, totalement crédible et discutée. Comme beaucoup peuvent l’imaginer, la priorité c’est Christophe Galtier depuis des mois et des mois. Si cette priorité n’arrive pas à être menée à son terme, effectivement la solution Juninho pourrait être choisie » a lancé le correspondant de L’Equipe à Lyon, convaincu que l’actuel directeur sportif des Gones pourrait devenir l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Cela ne manquerait pas de surprendre les observateurs ainsi que les supporters, lesquels étaient plutôt satisfaits du travail de Juninho dans son rôle de recruteur et de directeur sportif.