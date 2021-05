OL : Juninho entraîneur, c'est plus qu'une rumeur

Dans : OL.

Dimanche prochain, Rudi Garcia dirigera très certainement son dernier match à la tête de l’OL à l’occasion de la réception de Nice.

L’ancien entraîneur de Lille et de l’Olympique de Marseille a l’ambition de ramener Lyon en Ligue des Champions avant de quitter le club. Que les Gones soient qualifiés ou non pour la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine, il sera ensuite temps pour Juninho et Jean-Michel Aulas de trouver un successeur à Rudi Garcia. Plusieurs noms reviennent avec insistance ces derniers jours, à commencer par celui de Christophe Galtier. L’entraîneur de Lille serait même la priorité de l’état-major lyonnais, mais le dossier est compliqué car Naples est également sur le coup, au même titre que Nice. Les noms de Patrick Vieira et de Lucien Favre ont aussi été glissés, assez timidement.

A en croire les informations de France Football, une option farfelue est également sur la table pour l’Olympique Lyonnais. Elle consisterait à faire de Juninho, actuel directeur sportif du club… l’entraîneur du club rhodanien. L’option paraît fantaisiste, mais elle prend de plus en plus d’ampleur au fil des semaines à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le Brésilien est tellement attiré par le rectangle vert qu’il serait tenté par cette perspective, d’autant qu’il entretient d’excellentes relations avec la quasi-totalité des joueurs. Dans le cas où Juninho ne serait finalement pas l’entraîneur de l’OL, il est acquis que le futur coach devra composer avec un directeur sportif plus présent que jamais, prêt à influer sur les décisions techniques et tactiques. Autant dire que les rebondissements et les surprises vont peut-être pleuvoir à l’Olympique Lyonnais dans les semaines à venir, alors que l’identité du futur entraîneur est toujours un mystère. Parmi les coachs ciblés, les noms de Marcelo Gallardo et de Laurent Blanc ont également fuité, sans que l’on sache réellement si ces pistes sont prises au sérieux par l’état-major lyonnais.