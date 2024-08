OL ‍: Un transfert gratuit qui fait rager les supporters

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Cinq ans après avoir signé son premier contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais, Sinaly Diomandé s'apprête à faire ses valises. Et le montant du transfert fait parler.

Le loft de l'Olympique Lyonnais se réduit de plus en plus à l'approche du dernier jour du mercato estival 2024. Alors que le club rhodanien devait se débarrasser d'un certain nombre de joueurs pour rester dans les clous de ses obligations financières auprès de la DNCG, les comptes sont loin d'être bons. Pour autant, tout est encore possible puisqu'il reste encore la journée fatidique du 30 août pour faire le plein. En attendant, c'est un nouvel indésirable lyonnais qui s'apprête à faire ses valises. Un transfert qui fait d'ailleurs particulièrement parler sur les réseaux sociaux.

Sinaly Diomandé quitte l'OL... libre

info @lequipe

L’OL a accepté ce jeudi un transfert libre de Sinaly Diomandé vers Auxerre. Le club lyonnais garde en échange 50% des droits sur une potentielle future vente du défenseur ivoirien de 23 ans, qui était entré dans sa dernière année de contrat. https://t.co/Yrb7QSjw6y — hugo (@hugoguillemet) August 29, 2024

Ce ne sera définitivement pas le transfert le plus rentable de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Recruté pour un demi-million d'euros hors bonus en 2019, Sinaly Diomandé signe son premier contrat professionnel dans la foulée. Cinq saisons et 83 matchs plus tard, le défenseur central ivoirien fait ses valises. Selon les informations de L'Equipe, le natif de Yopougon va rejoindre l'AJ Auxerre dans les prochaines heures. Le quotidien sportif français affirme que le deal ne va rien rapporter dans l'immédiat à l'OL. En effet, les deux clubs de Ligue 1 ont trouvé un accord pour un transfert gratuit. Toutefois, le club rhodanien conserve 50% des droits du joueur sur une potentielle future revente. Pour rappel, il ne lui restait qu'une année de contrat avec Lyon.

Ce transfert fait en tout cas beaucoup réagir dans la sphère lyonnaise. Les supporters ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. « Libre ? Mon dieu, le club de clown », peut-on par exemple lire sous le post de Hugo Guillemet, le journaliste qui a annoncé les détails de l'opération. Les 100 millions d'euros sont encore loin, en tout cas.