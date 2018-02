OL : Un Lyon ne meurt jamais, Cornet prévient l'ASM et l'OM

Dans : OL, Ligue 1, Rennes, OM, Monaco.

Avant le grand match du dimanche soir entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, Maxwell Cornet s'est confié sur ses ambitions collectives.

Solidement attaché à la deuxième place de la Ligue 1 après sa probante victoire contre le Paris Saint-Germain le 21 janvier dernier (2-1), le club rhodanien est retombé dans ses travers lors des deux dernières journées, en chutant à Bordeaux (1-3) puis face à un concurrent direct, Monaco (2-3). Une semaine après son échec sur le Rocher, l'équipe de Bruno Genesio est dos au mur, puisque l'ASM et l'OM ont gagné ce week-end. Relégué à cinq points du club de la Principauté et à quatre unités de Marseille, Lyon doit impérativement s'imposer contre Rennes ce dimanche soir s'il ne veut pas être distancé pour de bon dans la course au podium. Une volonté clairement affichée par Maxwell Cornet.

« La réception de Rennes ? C’est un match très important. On a repris de la confiance. On sort d’un match satisfaisant. Il faut se servir des bonnes choses qu’on a faites pour prendre les trois points… Il faut produire le même football que ces derniers temps. On produit un beau jeu, mais on ne peut pas gagner tous les matchs. Le plus important était de relever la tête et c’est ce qu’on a fait. On connaît la difficulté à jouer contre des équipes regroupées. Le coach nous dit de passer sur les côtés. Et il faut surtout mettre nos occasions au fond. La course à la 2e place ? On n’a pas grillé nos jokers. On a perdu, mais il ne faut pas tout remettre en cause, notamment ce qu’on a pu faire avant. On est sur une bonne dynamique. On a renoué avec la victoire. On ne regarde pas forcément les autres équipes », a balancé, sur le site de son club, l'attaquant ivoirien, qui espère donc que son équipe retrouvera le bon chemin en championnat après sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France face au MHSC cette semaine (2-1). Peut-être sans lui puisqu'il est annoncé sur le banc des remplaçants, au profit de Bertrand Traoré, qui reprend peu à peu sa place de titulaire au retour de sa blessure.