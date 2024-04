OL ‍: Anthony Lopes éjecté de Lyon, quelle intelligence

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile que l’Olympique Lyonnais va libérer Anthony Lopes à la fin de la saison afin d’installer Lucas Perri comme le gardien numéro un la saison prochaine.

Du haut de ses 33 ans, Anthony Lopes vit ses derniers instants à l’Olympique Lyonnais. Titulaire cette saison en Ligue 1, le gardien portugais sera libéré de sa dernière année de contrat par le club rhodanien en juin prochain. L’heure de tourner la page a sonné, puisque l’OL va installer Lucas Perri en tant que gardien numéro un pour la saison 2024-2025. Une suite logique après le recrutement du gardien en provenance de Botafogo en janvier dernier. Pour l’instant, Lucas Perri s’est contenté de jouer les matchs de Coupe de France.

OL : Anthony Lopes et Lyon, c’est fini dans deux mois ! https://t.co/rgV8kcHIk7 — Foot01.com (@Foot01_com) April 2, 2024

Mais cela a suffi pour que ses prestations soient convaincantes aux yeux des supporters, des observateurs et plus important encore, de l’état-major de l’Olympique Lyonnais. Ancien gardien du club rhodanien et désormais consultant, Nicolas Puydebois voit ce changement d’un très bon œil. Interrogé par L’Equipe, il s’est montré très élogieux à l’égard du gardien brésilien de l’OL. « Il a la morphologie d’un gardien moderne. Malgré sa grande taille, il va vite au sol, donc il a toutes les qualités qu’on demande aujourd’hui. Il prend de la place et ça impressionne les attaquants » analyse Nicolas Puydebois, avant de poursuivre.

Les compliments pleuvent sur Lucas Perri

« La réflexion est bien menée par le staff concernant les gardiens. Ils ont intégré Perri en Coupe, c’est une transition judicieuse car ça permet de ne pas gangrener le vestiaire, et Lopes fait de très bonnes performances depuis l’arrivée de Sage. Perri, lui, marque des points pour devenir légitime » apprécie l’ancien gardien de l’OL. Pierre Sage de son côté est lui aussi très élogieux à l’égard du gardien brésilien, lequel n’a visiblement que des qualités. « Il a un très bon pied, il trouve des distances variées. Il peut jouer court mais aussi très long. On a deux très bons gardiens pour finir cette saison » savoure le coach lyonnais, qui ne sait pas s’il sera prolongé pour la saison à venir mais qui sait que si tel est le cas, il pourra compter sur un excellent gardien en la personne de Lucas Perri.