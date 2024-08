OL ‍: Un gros problème au milieu, Textor appelé d'urgence

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A trois semaines de la fin du mercato, Pierre Sage n’est pas encore satisfait à 100% de son effectif. L’entraîneur de l’OL verrait d’un bon oeil un ou deux renforts au milieu de terrain.

Les recrutements de Moussa Niakhaté et de Georges Mikautadze ont provoqué un certain enthousiasme à l’Olympique Lyonnais mais depuis, c’est le calme plat sur les bords du Rhône. John Textor souhaite dégraisser en priorité avant d’offrir à Pierre Sage une ou deux recrues supplémentaires pour conclure le mercato en beauté. Le secteur de jeu à cibler en priorité ne fait aucun doute, que ce soit pour les observateurs ou pour l’entraîneur de l’OL. Le match de dimanche après-midi face à Arsenal a mis en lumière les manques de l’équipe rhodanienne au milieu de terrain. Les performances de Maxence Caqueret ou encore de Corentin Tolisso ont été vivement critiquées sur les réseaux sociaux, et Pierre Sage a reconnu après la défaite de son équipe à Londres que des renforts seraient les bienvenus à ce poste.

John Textor et David Friio ne peuvent plus se cacher après les déclarations de leur entraîneur, qui espère vivement que les choses vont évoluer d’ici la fin du mois d’août alors qu’Orel Mangala n’a pas non plus apporté satisfaction pour le moment. « Je pense qu’aujourd’hui, effectivement, ce n’est pas une question de formule parce que, mine de rien, ces trois joueurs (Tolisso, Matic, Caqueret) ont quand même enchaîné les bonnes performances l’an dernier. C’est juste que pour l’instant, la coordination entre les trois et même des entrants n’est pas à la hauteur de l’exigence du match. On se doit à la fois de travailler avec les joueurs qu’on a et peut-être réfléchir dans ce secteur à apporter de la valeur » a lancé Pierre Sage devant les journalistes présents à l’Emirates Stadium.

L’Olympique Lyonnais va donc sérieusement devoir se pencher sur le recrutement d’un ou deux joueurs à ce poste. Mais après avoir dépensé pour près de 135 ME depuis le début de l’été, en prenant en compte la levée de certaines options d’achat, John Textor n’a plus vraiment les mains libres et dépend désormais de la vente de plusieurs joueurs tels que Rayan Cherki, Sinaly Diomandé ou Maxence Caqueret.