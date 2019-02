Dans : OL, Ligue des Champions.

Dominé par le FC Barcelone mardi, l’Olympique Lyonnais a tout de même gardé sa cage inviolée (0-0) lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Les Gones s’en sortent bien et conservent toutes leurs chances en vue du match retour. « Si l'on parle du résultat, je pense que c'est un excellent résultat pour Lyon par rapport à la physionomie du match et par rapport au match retour. Je pense qu'ils en sont capables », a commenté Johan Micoud sur le plateau de la chaîne L’Equipe. En revanche, l’ancien meneur de jeu est beaucoup moins emballé par la prestation de l’OL, d’habitude si séduisant dans les grands rendez-vous.

« Je reste sur ma faim par rapport à ce que j'attendais de Lyon. Je m'attendais à voir des actions beaucoup plus offensives, à ce qu'ils gênent vraiment cette défense barcelonaise, a regretté le consultant. Mais dès la 8e minute, le jeu offensif de Lyon s'est pratiquement arrêté et ils n'ont fait que défendre. Le résultat est très bon, mais je reste sur ma faim parce que je m'attendais à un peu plus de folie du côté des Lyonnais. » Avec le retour de Nabil Fekir, l’OL montrera sûrement un meilleur visage le 13 mars au Camp Nou.