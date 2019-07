OL : Un départ inattendu au mercato, son remplaçant est déjà trouvé

Dans : OL, Mercato, LOSC, Rennes.

Vainqueur de la Coupe de France et donc européen, le Stade Rennais connaît un été pour le moment tranquille.

Mais cela pourrait changer puisque plusieurs titulaires sont sur le départ, dans des conditions pour le moment troubles. C’est le cas de Thomas Koubek, qui a trouvé un accord de longue date avec le FC Porto, d’Ismaïla Sarr, qui pousse pour rejoindre Watford, mais aussi de Benjamin André, bien décidé à être transféré à Lille. Le LOSC a rehaussé deux fois son offre pour proposer 7 ME, soit tout proche des 8 ME plus bonus réclamés par le club breton. Le milieu de terrain souhaite se voir offrir la chance de disputer la Ligue des Champions, et donc rejoindre le club nordiste.

Mais Lyon n’a peut-être pas dit son dernier mot affirme L'Equipe. Alors que le marché est sur pause à l’OL après un départ pied au plancher, un nouvel élément change la donne. Le départ de Cheikh Diop, quasiment inutilisé la saison passée et qui ne se voit pas garantir un temps de jeu supplémentaire, est possible et pourrait provoquer le recrutement d’un nouveau joueur dans ce secteur de jeu. Voilà qui remettrait la piste André, sondé il y a quelques jours par l’OL, au centre des préoccupations, et qui expliquerait aussi pourquoi Rennes tarde à donner son accord à Lille pour le départ de son capitaine.