Dans : OL, Ligue 1.

Après un très gros début de saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, au point que déjà toute l'Europe avait les yeux tournés vers le milieu de terrain de l'OL et que des rumeurs faisaient déjà état du très gros intérêt de plusieurs belles cylindrées continentales, Tanguy Ndombele a connu un clair passage à vide. Loin d'avoir le rendement attendu avec Lyon, l'ancien joueur d'Amiens a cependant courbé l'échine et retrouve désormais son meilleur niveau, ce qui lui a permis d'être dans le groupe dévoilé jeudi par Didier Deschamps pour les matches que la France jouera d'ici la fin mars en Moldavie et contre l'Islande.

Présent en conférence de presse ce samedi, Tanguy Ndombele admet avoir eu un coup de mou, mais il bosse pour parler de tout cela au passé. « J’ai eu un coup de mou un petit moment. J’entends ce que l’on dit, mais je reste concentré sur ma fin de saison avec l’OL. Cela fait toujours plaisir d’être appelé en sélection. Les buts ? Ce n’est pas trop mon truc (rires). Il faut le travailler. Cela reste un objectif dans ma tête. Je suis un joueur altruiste. Je préfère la donner plutôt que de tirer. Il y a des moments où je suis plus haut mais je préfère faire la passe », a confié le milieu de terrain lyonnais avant la réception de Montpellier au Groupama Stadium.