OL : Un club moyen de Ligue 1, le constat est terrible

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est passé totalement au travers de sa première partie de saison. Le récent rachat du club rhodanien par John Textor ne rassure pas vraiment pour le moment.

Les fans de l'OL ont quelques raisons d'être inquiets avant le début de la seconde partie de saison. Les Gones n'ont pas du tout rassuré ces derniers mois et les récents matchs de préparation n'ont pas donné satisfaction. La défaite face à Monza a particulièrement agacé Laurent Blanc, désespéré par les carences techniques et tactiques de son équipe. L'ancien coach du PSG espère voir du renfort débarquer cet hiver lors du mercato afin de rectifier le tir. Mais rien n'est gagné et de nombreux observateurs sont pessimistes pour l'OL. C'est notamment le cas de Jonatan MacHardy.

L'OL, rien ne va plus

Laurent Blanc and Fabien Barthez. pic.twitter.com/KuPdQeGiDl — 90s Football (@90sfootball) December 14, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Sur le terrain, ce sont 5 matchs amicaux et à part un match, c'est catastrophique. Cela souligne que le collectif lyonnais est loin d'être au niveau d'un club qui veut se qualifier en Ligue des champions. L'effectif est très mal construit. Il y a des détails qui sont inquiétants concernant John Textor et sa solidité financière. (...) C'est un club censé être solide. Mais l'OL reste sur trois saisons cauchemardesques. Laurent Blanc n'est pas le coach idoine pour faire l'électrochoc qui va faire que les joueurs vont être survoltés. L'OL marche sur la tête depuis beaucoup trop de temps. Cela date de l'époque Claude Puel. C'est une descente. L'OL redevient un club lambda et c'est triste quand on voit les outils à disposition. Le mercato devra être un gros mercato », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, qui s'alarme pour la situation de l'OL qu'il juge sur le déclin depuis de nombreuses années années. Les fans du club rhodanien ne sont donc pas au bout de leurs peines. L'OL reprendra sa saison le 28 décembre prochain sur la pelouse du Stade Brestois.