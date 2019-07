OL : Un choix surprenant de Lyon dans le dossier Fékir

Dans : OL, Mercato.

Sur le départ au point de ne pas avoir participé à l’entrainement ce lundi, Nabil Fékir a mandaté plusieurs agents pour lui trouver un nouveau point de chute.

S’il rêvait d’Arsenal, ce ne sera pas possible puisque le club londonien devait se défaire de Mesut Özil pour cela, ce qui n’est pas le cas. Ce sera donc probablement direction l’Espagne pour le champion du monde, suivi par le Bétis Séville et le FC Valence. L’OL pense pouvoir récupérer une bonne somme, compris autour de 25 ME. De son côté, le joueur n’y perdra pas au change, avec même un salaire en nette augmentation. Ce départ n’était pas particulièrement souhaité par Sylvinho, qui rêvait d’intégrer Nabil Fékir à son 4-3-3 à un poste de relayeur.

Néanmoins, le club rhodanien ne s’opposera pas à la volonté de son capitaine de changer d’air, lui qui ne possède plus qu’une année de contrat. Mais jusqu’à présent, il était toujours question de compenser son transfert avec une arrivée. Selon Bilel Ghazi, journaliste spécialisé sur l’OL pour L’Equipe, ce n’est désormais plus forcément le cas. Devant le nombre de joueurs dans ce secteur de jeu, Jean-Michel Aulas et Juninho ont décidé qu’un recrutement n’était pas forcément nécessaire avec les joueurs déjà présents. Un choix qui peut bien évidemment encore changer, mais qui explique aussi pourquoi Lyon n’étudie actuellement aucune piste sérieuse pour un renfort au milieu.