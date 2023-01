OL : Un champion du monde de plus à Lyon ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Actif dès l’ouverture du mercato hivernal avec la signature de Dejan Lovren, l’OL souhaite désormais recruter un milieu de terrain.

La priorité du mercato hivernal était de renforcer la défense centrale avec un élément d’expérience au mois de janvier. Laurent Blanc a rapidement été écouté par ses dirigeants, qui ont recruté Dejan Lovren en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui estime qu’il est urgent de renforcer encore davantage l’effectif, espère maintenant accueillir un milieu défensif. Plusieurs noms circulent actuellement, dont celui de Steven Nzonzi. Le champion du monde 2018 serait un complément idéal à l’effectif selon le site Olympique & Lyonnais, alors que l’OL compte déjà plusieurs champions du monde dans son effectif avec Nicolas Tagliafico, Jérôme Boateng ou encore Corentin Tolisso. Nul doute que l’expérience de l’ancien joueur du FC Séville ne serait pas de trop à Lyon.

Steven Nzonzi, la bonne idée pour l'OL ?

Bon anniversaire à Steven Nzonzi qui fête ses 31 ans aujourd'hui ! 🎉#FiersdetreBleus pic.twitter.com/sTaCRFpISR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 15, 2019

« Evoluant du côté d'Al Rayyan depuis septembre 2021, Nzonzi a déjà été sous les ordres de Laurent Blanc et connait donc le management du Cévenol. Dans cette période d'ajustement qu'est le mercato hivernal, l'ancien Rennais a pour lui de parler français et donc de pouvoir s'intégrer rapidement dans l'effectif » juge le site pro-OL avant de conclure. « Steven Nzonzi n'a jamais été un monstre physique mais a toujours été loué pour ses qualités de placement et de relance. Sous contrat pour encore six mois au Qatar, il pourrait bien s'offrir une dernière pige européenne à l'OL » analyse le média, pour qui Steven Nzonzi pourrait être un renfort de poids pour l’Olympique Lyonnais dans cette seconde partie de saison. Des doutes subsistent en revanche au sujet de sa condition physique, Nzonzi évoluant au Qatar, dont le championnat n’est pas vraiment réputé pour son rythme très intense. Quoi qu’il en soit, il est indispensable pour Lyon de recruter à ce poste, où Corentin Tolisso est trop souvent blessé tandis que Thiago Mendes ne fait pas vraiment l’unanimité.