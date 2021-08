OL : Un attaquant recale Lyon avec un communiqué officiel

Dans : OL.

Convoité depuis l’hiver dernier, car considéré comme le possible successeur de Memphis Depay, Ricardo Horta ne rejoindra pas l’Olympique Lyonnais cet été. L’attaquant de Braga a officiellement refusé une offre d’Atlanta United et a indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter son club.

Après l’échec de la piste menant au gardien de l’Ajax Amsterdam André Onana, l’Olympique Lyonnais connaît une nouvelle déception sur le marché des transferts. Cette fois, le club rhodanien a appris qu’il pouvait oublier l’idée de recruter le Portugais Ricardo Horta (26 ans). L’attaquant de Braga était convoité depuis l’hiver dernier pour compenser l’éventuel départ de Memphis Depay.

Finalement, le Néerlandais n’a rejoint le FC Barcelone que cet été à la fin de son contrat, d’où le retour de ce dossier récemment relayé. Seulement voilà, l’Olympique Lyonnais a reçu une réponse on ne peut plus claire. Le Sporting Club de Braga a e effet publié un communiqué sur son site officiel, où l’on apprend que Ricardo Horta conservera le même maillot pour la saison prochaine. L’international portugais pouvait pourtant profiter d’un bon de sortie à 15 millions d’euros. Une option dont la franchise d’Atlanta United pensait profiter pour l'arracher sans avoir à négocier.

La réponse officielle de Ricardo Horta

Mais selon le texte de Braga, l’ancien joueur de Malaga, sous contrat jusqu’en 2024, a lui-même refusé la proposition qui aurait pu lui permettre de poursuivre sa carrière en Major League Soccer. Ricardo Horta « remercie Atlanta United pour son intérêt mais décide de rejeter cette offre », considérant que « ce n'est pas le moment de quitter un club dans lequel il se sent valorisé, heureux et, surtout, chez lui », peut-on lire dans le communiqué. Le message est clair, Ricardo Horta ne souhaite pas quitter Braga. Et l’Olympique Lyonnais peut passer à autre chose dans sa recherche du remplaçant de Memphis Depay.