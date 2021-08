OL : André Onana annonce qu'il ne signera pas !

Dans : OL.

Les rumeurs qui circulaient depuis 24 heures se confirment, André Onana ne rejoindra pas l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato. Le gardien de but de l'Ajax Amsterdam a prévenu le club entraîné par Peter Bosz, lequel comptait sur lui.

Même s’il ne faut désormais jurer de rien, Anthony Lopes n’aura pas un énorme concurrent dans les mois qui viennent du côté de l’OL. Alors que Peter Bosz avait demandé à Juninho de tenter de faire venir André Onana, lequel arrive en fin de contrat dans onze mois, l’affaire a finalement capoté officiellement ce mercredi. L’optimisme étant pourtant grand du côté des dirigeants de l’Olympique Lyonnais, car si un accord verbal avait vite été trouvé avec le gardien de but camerounais, l’Ajax Amsterdam a longtemps marchandé, avant que finalement les deux clubs s’entendent vendredi dernier pour un transfert à hauteur de 6 millions d’euros. L’OL avait dans un premier temps refusé les 10 millions d’euros réclamés par le club néerlandais, rappelant qu’André Onana était suspendu pour dopage jusqu’en novembre, et qu’en plus il sera absent pendant un mois afin de jouer la Coupe d’Afrique des Nations. Mais l'Ajax était finalement revenu à la raison, et tout le monde attendait l’officialisation de ce deal. Sauf que finalement le joueur et ses agents sont subitement revenus sur l’accord verbal trouvé début juillet.

André Onana préfère signer libre avec une grosse prime que s'engager à Lyon

A la surprise générale, André Onana aurait finalement été convaincu par des personnes de son entourage qu’il serait désormais plus intéressant pour lui d’attendre janvier prochain pour signer où il le souhaitait en empochant au passage une belle prime à la signature. L’argument a fait mouche, et le gardien de but de 26 ans a fait savoir à ses interlocuteurs lyonnais qu’il fallait oublier l’accord négocié le mois dernier. C’est évidemment un sale coup pour l’Olympique Lyonnais, qui a perdu beaucoup de temps dans cette opération. Et selon L’Equipe, Jean-Michel Aulas ne tentera pas de recruter un autre gardien de but d’ici la fin du mercato.