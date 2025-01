OL ‍: Un an et Benrahma vide déjà son casier

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Moins d'un an après avoir rejoint l'Olympique Lyonnais, Saïd Benrahma pourrait déjà quitter le club de John Textor. L'international algérien a des offres.

Son transfert à Lyon avait provoqué un mini drama l'hiver dernier puisque West Ham s'était trompé de bouton à l'ultime minute du mercato et avait envoyé en retard les documents indispensable à la FIFA pour que Saïd Benrahma puisse rejoindre l'OL. Mais, dans l'allégresse des réseaux sociaux, le joueur algérien avait finalement réussi à signer avec Lyon, apportant sa pierre au spectaculaire redressement de l'équipe de Pierre Sage. Oui, mais voilà, dans le football moderne tout va très vite et à deux semaines de la fin du mercato d'hiver 2025, FootMercato confirme que Saïd Benrahma est tout proche d'un départ de l'Olympique Lyonnais où il n'est plus le premier choix. Face à cette situation sportive, le joueur des Fennecs est prêt à partir et il a d'ores et déjà reçu des offres susceptibles de le convaincre de tourner la page OL rapidement.

Saïd Benrahma une petite année et puis s'en va

OL : Benrahma au placard, Sage refuse de l'enterrer https://t.co/mndF12S8do — Foot01.com (@Foot01_com) September 26, 2024

En effet, le média spécialisé précise que le club de Neom, qui évolue dans le championnat de D2 saoudienne, mais qui a d'énormes ambitions, a déjà fait parvenir directement une offre à Saïd Benrahma. Et cela ne serait pas la seule équipe à suivre attentivement la situation du joueur lyonnais, puisqu'en Angleterre, où l'attaquant de 29 ans a laissé une bonne impression, plusieurs clubs sont également disposés à faire une offre à l'OL. Recruté par Lyon pour un peu plus de 20 millions d'euros au mercato d'hiver 2024, Saïd Benrahma pourrait partir pour un montant sensiblement inférieur, sa valeur étant désormais estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt. Mais, à l'heure où le club de John Textor doit se serrer la ceinture, ce départ de l'ailier gauche algérien, et les économies de salaire qui vont avec, ne sera pas non plus vu comme une catastrophe à l'heure où l'Olympique Lyonnais n'a plus réellement d'autre choix.