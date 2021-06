OL : Trois noms après Depay, le doute est total

Dans : OL.

Homme fort de l’OL cette saison, Memphis Depay s’est officiellement engagé en faveur du FC Barcelone ce week-end.

En toute logique, Memphis Depay va laisser un énorme vide à Lyon, où son importance était capitale que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Très rapidement, Rudi Garcia avait fait de Memphis son capitaine, un rôle que le Néerlandais a apprivoisé au fil des semaines avant de devenir un vrai chef pour son équipe. Le nouveau coach lyonnais Peter Bosz va rapidement devoir trouver un nouveau capitaine à l’OL, ce qui ne sera pas simple. Dans un édito, le site Olympique & Lyonnais a suggéré trois noms pour l’après-Memphis Depay, sans que l’un des trois se détache énormément : Jason Denayer, Anthony Lopes et Marcelo.

« Le défenseur central a régulièrement eu la charge de mener l’Olympique lyonnais depuis son arrivée en 2017. Il a livré une saison de plutôt bonne facture dernièrement et il semble éventuellement le mieux placé pour récupérer le capitanat » explique le média, qui juge cependant que la place de titulaire du Brésilien est en danger face à Sinaly Diomandé, ce qui ne le place pas dans une posture idéale afin de récupérer le capitanat. « D’autres joueurs sont envisageables pour devenir le prochain capitaine. On peut penser à Jason Denayer, qui a lui aussi suppléé Depay au moment de sa blessure, ou encore Anthony Lopes, même si cela semble moins plausible pour le gardien portugais. Peter Bosz va certainement attendre de mieux connaître son groupe pour se décider » poursuit le média, pour qui l’identité du futur capitaine de l’Olympique Lyonnais est un mystère total. Les noms de Léo Dubois et Houssem Aouar sont également cités. Mais le Nantais est-il légitime au vu de ses prestations irrégulières ? La question se pose. Quant à Houssem Aouar, il n’est pas certain de rester dans le Rhône…