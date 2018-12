OL : Trois joueurs affolent le mercato, Lyon va devoir trancher !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l'a confié samedi, dans la foulée du nul arraché par Lyon à Lille, son club aura les moyens de résister aux grosses cylindrées européennes lors du prochain mercato, si des offres arrivent pour des cadres de l'OL. Mais il n'empêche que selon TF1, Lyon a quand même trois joueurs qui devraient faire l'objet de plusieurs offensives conséquentes à l'occasion du marché estival des transferts. Pour la Une, l'assaut va être brutal et multiple pour Ferland Mendy, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele.

Et la Une d'en dire un peu plus sur les équipes qui convoitent le trio des jeunes joueurs de l'Olympiques Lyonnais. « Ferland Mendy est dans le viseur du Barça, de la Juventus et de l’AS Rome, Houssem Aouar est bien suivi par Manchester City et Liverpool et enfin Tanguy Ndombele est sur les tablettes de Manchester City, de Manchester United, de la Juventus et du Real Madrid pour un transfert entre 60 et 80ME. L’un de ces trois joueurs devrait partir au mercato d’été 2019 et à priori c’est Tanguy Ndombele le plus proche d’un départ », a expliqué Frédéric Calenge, un peu moins convaincu que Jean-Michel Aulas que l'OL fera obstacle à un ou des transferts. L'avenir dira qui avait raison.