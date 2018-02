OL : Tousart le numéro 6 de rêve pour renforcer le PSG ?

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Lucas Tousart a pris une ampleur de plus en plus importante à l'Olympique Lyonnais, devenant même un des cadres de la formation de Bruno Genesio. Alors forcément le milieu de terrain de l'OL commence à susciter l'intérêt de pas mal de monde. Et pour un des anciens entraîneurs de Lucas Tousart, fan absolu du joueur lyonnais, il est étonnant que le Paris Saint-Germain ne soit pas tenté de s'offrir Tousart pour ce fameux poste de sentinelle tant recherché par le PSG depuis des mois.

Sur le site de France-Football, Claude Janin, qui a entraîné Lucas Tousart à Rignac, le club des débuts du joueur lyonnais, confie son sentiment. « Moi je suis content pour lui. Mais quand je le vois jouer, je le trouve timide à l'approche du but. Il ne prend pas souvent de risques et ne tire pas alors que moi, je lui connais des qualités de buteur. Dans un ou deux ans, c'est lui le capitaine de l'équipe. Intellectuellement, il est au-dessus du lot. Où je le vois dans cinq ans ? J'ai entendu qu'il y avait des grands clubs qui seraient sur lui. Enfin, quand je vois le PSG qui merde pour son poste de 6... Voilà. Si Didier Deschamps reste sélectionneur, je pense qu'il pourrait être appelé parce que Lucas a un peu le profil de Deschamps. Dans la récupération de la balle, il courait, commandait... Donc pourquoi pas. Il est déjà capitaine des Espoirs. Mais il y a beaucoup de monde devant lui pour l'instant », explique l'éducateur, qui a eu Lucas Tousart pendant quatre ans sous ses ordres et en garde un excellent souvenir.