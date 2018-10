OL : Tottenham a reçu 5 sur 5 ce message d'Aulas au mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Les clubs anglais adorent regarder ce qui se fait de mieux en France, et ces derniers temps, cela veut souvent dire se tourner vers Lyon.

Le club rhodanien regorge de jeunes prometteurs, et certains ont réellement vu leur carrière décoller. C’est le cas de Tanguy Ndombele, très en vue avec l’OL mais aussi avec l’équipe de France désormais. Un statut qui intéresse au plus haut point Tottenham, persuadé que le Lyonnais peut devenir le joueur capable de faire oublier le Belge Moussa Dembélé. Mauricio Pochettino est fan de l’ancien amiénois depuis plusieurs mois déjà, et notamment de sa capacité à éliminer l’adversaire, à couper les lignes avec sa puissance physique et sa qualité de passe.

De quoi faire de lui une énorme recrue l’été prochain ? Oui, d’autant plus que, selon Football London, les dirigeants des Spurs ont vu comme un bel encouragement en ce sens l’annonce de Jean-Michel Aulas, qui a récemment déclaré dans la presse qu’il ne pourrait pas conserver tous ses meilleurs espoirs l’été prochain, et notamment Aouar et Ndombele. Après, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais aura un coût, et celui-ci pourrait approcher les 70 ME. Mais en tout cas, à Tottenham, on estime désormais que la porte est ouverte pour les négociations. Ce qui ne surprendra pas Jean-Michel Aulas.