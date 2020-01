OL : Toko-Ekambi c’est 25 ME, Villarreal climatise Lyon !

Dans : OL.

A la recherche d’un joueur offensif pour combler les absences sur blessure de Jef Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais a ciblé Karl Toko-Ekambi.

Auteur de 6 buts en 11 titularisations cette saison en Liga, le Camerounais n’affiche pas des statistiques honteuses. Néanmoins, il est désormais un remplaçant et rien d’autre dans l’esprit de Javier Calleja, derrière Gerard Moreno. L’OL souhaite profiter de cette situation pour rafler la mise et récupérer l’ancien Angevin, mais la situation n’est pas simple d’un point de vue économique. Et pour cause, Villarreal souhaite rentrer dans ses frais, après avoir déboursé 18 ME au SCO d’Angers pour le recruter il y a un an et demi.

Selon les informations récoltées par El Periodico Mediterraneo, c’est un montant proche de 25 ME que le sous-marin jaune souhaite obtenir de l’Olympique Lyonnais afin de laisser filer Karl Toko-Ekambi, sous contrat avec le club espagnol jusqu’en juin 2023. Une somme que l’OL, qui misait sur un prêt avec option d’achat, aura sans doute du mal à lâcher, six mois seulement après avoir déboursé 25 ME pour Jeff Reine-Adelaïde, et presque autant pour Joachim Andersen puis pour Thiago Mendes. Tout n’est en revanche pas négatif pour Lyon dans ce dossier puisque le média espagnol confirme la tendance des dernières heures, à savoir que Karl Toko-Ekambi est emballé par la perspective de rejoindre, à 27 ans, un club de la dimension de l’Olympique Lyonnais. Reste à voir si tout ce beau monde trouvera un accord alors que des dirigeants rhodaniens se rendent ce jour à Villarreal pour négocier en direct.