OL : Thiago Mendes joue cartes sur table au mercato

Dans : OL.

Après une saison d’acclimatation difficile, Thiago Mendes s’est imposé comme un joueur important de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais.

Longtemps titulaire indiscutable dans le 4-3-3 de Rudi Garcia cette saison, l’ancien Lillois a enfin trouvé la bonne carburation après avoir galéré durant une première saison décevante. Recruté à prix d’or en provenance de Lille par Juninho, le Brésilien n’est toutefois pas passé loin d’un départ de l’OL ces derniers mois. Et pour cause, la Chine courtisait Thiago Mendes avec assiduité, et proposait au milieu de terrain lyonnais un pont d’or. L’OL a refusé la proposition mais de toute évidence, Jean-Michel Aulas et Juninho seront de nouveau sollicités cet été pour Thiago Mendes. Interrogé par Globo Esporte, le principal intéressé a fait savoir qu’il ne savait pas encore de quoi son avenir serait fait.

« Juninho et Jean-Michel Aulas se sont occupés de l’offre de la Chine, ils n’ont pas accepté la proposition qui est arrivée. Je sais que mon travail est bien considéré, j’espère continuer ici et si des propositions arrivent, c’est bien, cela veut dire que je suis performant. Je laisse mon avenir entre les mains du président et du directeur sportif. Mon avenir ? Je ne peux pas vous dire où je serais demain. Je joue, je suis content, les choses ont changé car j’ai souffert lors de ma première année à Lyon. La seconde est mieux, j’espère continuer ainsi. Si je reste, je serais content et si je pars… (il coupe). On ne sait pas ce qu’il peut se passer s’il y a une proposition. Je veux déjà bien finir la saison, essayer d’être champion de France et on verra après » a commenté Thiago Mendes, lequel ne se ferme aucune porte pour l’avenir alors que l’OL compte plusieurs milieux de terrain au sein de son effectif avec Caqueret, Bruno Guimaraes, ou encore Aouar et Paqueta en plus de Thiago Mendes.