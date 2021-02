OL : 10 ME, départ surprise et immédiat pour Thiago Mendes

Dans : OL.

Bien installé à l’OL désormais, Thiago Mendes est tenté par l’idée de rejoindre immédiatement le Shandong Luneng.

Au début du mois, le marché des transferts a fermé ses portes et Rudi Garcia a poussé un gros ouf de soulagement, tant l’entraineur de l’OL se méfie de cette période. Mais ce n’est jamais vraiment fini, et les clubs chinois ont encore jusqu’à la fin du mois de février pour faire venir de nouveaux joueurs. Et cette donne concerne l’Olympique Lyonnais puisque le média brésilien O Globo annonce que le club rhodanien a reçu une offre de 10 ME pour le recrutement immédiat de Thiago Mendes. Le milieu de terrain trouve enfin son rythme à l’OL cette saison, et est devenu un pion important du dispositif devant la défense. Si Rudi Garcia a l’avantage d’avoir du choix à ce poste, Lyon n’est pas tenté par l’idée de laisser partir l’ancien lillois, recruté en 2019 pour 25 ME tout de même.

L’affaire financière n’est pas excellente, mais la rentrée d’argent est évidemment tentante à l’heure où les caisses de tous les clubs de Ligue 1 se vident. Du côté de Thiago Mendes, on est plutôt tenté à l’idée de changer d’air et de rejoindre le Shandong Luneng, qui lui offrirait un salaire sérieusement revu à la hausse par rapport à ce qu’il touche à Lyon. Selon O Globo, si tout le monde se met d’accord, le milieu de terrain signera sans problème en Chine. A 28 ans, Thiago Mendes est donc pour le moment en position d’attente, sachant que Juninho et le représentant du joueur, Paulo Pitombeira, attendent une possible offre augmentée pour statuer définitivement dans ce dossier.