OL ‍: Textor veut tout vendre, Pierre Sage l’encourage

Par Eric Bethsy

Sous la pression de la DNCG, John Textor a trouvé un nouveau moyen de récolter de l’argent. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais veut vendre les locaux de l’académie. Son projet fait douter les supporters alors que l’entraîneur Pierre Sage valide totalement.

L’Olympique Lyonnais a clairement changé d’ère. Le temps où les jeunes du centre de formation représentaient une grande partie de l’effectif est désormais terminé. Si certains en doutaient encore, les récents départs d’Anthony Lopes et de Maxence Caqueret confirment la tendance. Cela n’a évidemment pas échappé à l’entraîneur Pierre Sage qui espère encore voir des produits rhodaniens intégrer son effectif.

Pierre Sage compte toujours sur les jeunes

« Je pense qu’il est important qu’il y ait des joueurs qui sortent du cru dans l’effectif comme c’est important qu’il y en ait dans l’encadrement ou dans les personnes à proximité de l’équipe, a réagi l’ancien directeur du centre de formation. Il y a des us et coutumes à respecter et à transmettre qui font aussi notre singularité donc oui, c'est important. Maintenant, on a aussi d’autres jeunes qui arrivent comme Enzo Molebe qui a intégré le groupe et qui est le porte-drapeau de la formation du club. Le processus n’est pas terminé. » D’autant que le technicien se réjouit du projet du propriétaire John Textor, parti pour vendre les locaux de l’académie, permettant ainsi aux jeunes de s’entraîner sur le même site que les pros au Groupama OL Training Center.

« Ce qui me semble important c’est que depuis qu’on est parti de Tola Vologe en 2016, on se rend compte que l’éloignement avec le centre de formation n’était pas quelque chose de positif. Aujourd’hui, les jeunes n’avaient pas la possibilité de voir les pros s’entraîner, de voir d’éventuels modèles s’exprimer ou de les croiser dans les coursives. Ça manquait. Pour avoir échangé avec pas mal de joueurs formés à Tola Vologe, c’était une vraie valeur ajoutée. Le fait que les équipes se rapprochent, voire intègrent le GOLTC est quelque chose de positif. Maintenant, il va falloir aligner le projet et les actions pour avoir de l’efficacité. C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur », a confié Pierre Sage malgré les doutes des supporters.