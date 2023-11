OL ‍: Textor va tuer Lyon, il est pointé du doigt

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les doutes sont énormes chez les supporters de l’OL sur le compte de John Textor alors que l’on ne sait toujours pas si le club rhodanien sera épargné par la DNCG et libre de ses choix lors du prochain mercato hivernal.

Dans son édition du jour, L’Equipe indique que les responsables de la DNCG avaient exigé que John Textor dépose 60 millions d’euros sur le compte de l’Olympique Lyonnais dans le but d’assurer le financement de la dette du club. Pour répondre à cette requête, John Textor a fait savoir que cette somme avait été placée… dans une banque brésilienne, ce qui n’a pas convaincu la DNCG qui attend que tout cela soit régularisé avant de statuer sur le sort de l’OL et sur d’éventuelles sanctions à prendre à l’encontre des Gones pour le mercato d’hiver.

OL : La DNCG exige les 60ME cash promis par Textor https://t.co/Zde08OsS4v — Foot01.com (@Foot01_com) November 29, 2023

Autant d’informations de nature à inquiéter les supporters de Lyon, déjà traumatisés par une première partie de saison éprouvante au vu des résultats catastrophiques et de la 18e place au classement. Streameur très influent au sein de la communauté lyonnaise, Zack Nani observe tout cela avec désarroi. Sur son compte X, le supporter de l’OL a frontalement cité John Textor comme le problème n°1 du club. Pire, il cite l’homme d’affaire américain comme la pire chose qui pouvait arriver à l’Olympique Lyonnais.

Textor, la pire chose qui pouvait arriver à l’OL ?

« Quand ça a annoncé le rachat de l’OL on avait peur du pire, du LBO, de l’avenir du club mais alors John Textor c’est encore pire que le pire scénario qu’on pouvait imaginer Il a accolé au club ses dettes contractées pour le racheter, il a magouillé dans tous les sens, il a flingué le tournant du mercato de cet été, vendu le club a la découpe et en plus il n’arrive même pas à passer la DNCG sans encombres c’est catastrophique (…) Comme je disais vu les dettes je me demande même si on se maintient administrativement en L2 si on descend » redoute Zack Nani, terrorisé par John Textor et par le chemin que pourrait suivre l’Olympique Lyonnais dans les semaines et les mois à venir. Le spectre de la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux semble dangereusement planer sur le club rhodanien et cela n’est pas du tout de nature à rassurer Zack Nani et les supporters de l’OL dans leur ensemble.