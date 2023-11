OL ‍: La DNCG exige les 60ME cash promis par Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La DNCG a demandé des documents supplémentaires à l'Olympique Lyonnais avant de prendre une décision. Mais on en sait un peu plus sur ce qu'il manque au dossier déposé par John Textor.

L'OL n'a pas réagi officiellement à l'annonce de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, laquelle a finalement décidé de ne rien décider suite au passage de John Textor mardi après-midi. L'instance a donné un mois au propriétaire de l'Olympique Lyonnais pour lui fournir des documents dont on ne connaît pas précisément la liste. Et si dans un premier temps, on a pensé que cela concernait la vente annoncée depuis des mois d'OL Reign, L'Equipe évoque une autre piste pour expliquer ce « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG ». Car lors de son précédent passage, John Textor avait pris un engagement que visiblement l'homme d'affaires américain n'a pas encore respecté, ce qui pourrait lui valoir la même réponse de la DNCG.

60ME sur le compte d'OL Groupe, la DNCG attend la preuve

Le quotidien sportif révèle, dans un article signé de Vincent Duluc et Hugo Guillemet, que les responsables du gendarme financier du football professionnel français avaient exigé que John Textor dépose une garantie de 60 millions d'euros sur le compte de l'Olympique Lyonnais afin d'assurer le refinancement de la dette de l'OL. Pour répondre à cette demande, John Textor avait expliqué à la DNCG que cette somme avait été placée dans une banque brésilienne, très sérieuse, sur un compte appartenant à l'Américain, et qu'il était bien stipulé sur ce virement de 60ME qu'il était destiné à « usage exclusif d’OL Groupe ». Une précision qui n'avait pas convaincu l'organisme de contrôle l'été dernier, au point d'aboutir au refus de recrutement pour l'Olympique Lyonnais.

Et désormais, la DCNG attend de John Textor que tout cela soit régularisé. Ce dernier a dorénavant un mois pour le faire, mais selon L'Equipe, tout cela devrait être réglé dans les prochaines 48 heures, l'OL ayant visiblement pris les choses au sérieux cette fois, la banque Goldman Sachs ayant pris le dossier du refinancement en charge et pouvant cette fois garantir que les 60 millions d'euros sont là. L'optimisme semblait de rigueur du côté de Lyon, la DNCG semblant avoir été un peu plus convaincue par la prestation et les documents de John Textor.